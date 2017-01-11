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(Görüntülü Haber) Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenci konseyi kavgası: 37 gözaltı

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti, 37 kişi gözaltına alındı. Geçen ay yapılan...

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti, 37 kişi gözaltına alındı. Geçen ay yapılan Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçimlerini ülkücülerin desteklediği Fahrettin Porsuk bir oy farkla kazanırken, seçimi kaybeden Ak Partili gençlerin destek olduğu Metin Geldeş seçime itirazda bulundu. Seçimin usulünde yapılan aykırılıklar nedeniyle bugün Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçimi yenilendi. Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Konferans Salonu'nda yapılan seçimde Fahrettin Porsuk 18 oy, Metin Geldeş ise 23 oy aldı. Metin Geldeş'in başkan seçilmesinin ardından iki başkan adayını destekleyenler arasında gerginlik yaşandı. Üniversitenin B kapısının önünde iki grup arasında arbede yaşanırken, polis müdahalede bulundu. 37 öğrenci gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis üniversitede iki başkan adayını destekleyen grupları sakinleştirdi. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü üniversiteye gelerek polisten bilgi aldı.

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