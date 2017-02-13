(Görüntülü Haber) Kocaeli Üniversitesi'nde açıklama yapmak isteyen öğrencilere polis müdahalesi: 10 gözaltı
KOCAELİ Üniversitesi'nde, Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden uzaklaştırılan akademisyenlere destek olmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından 10 öğrenci gözaltına alındı. Kocaeli Üniversitesi Anıtpark...
13 Şubat 2017 Pazartesi 14:46
KOCAELİ Üniversitesi'nde, Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden uzaklaştırılan akademisyenlere destek olmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından 10 öğrenci gözaltına alındı. Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi'nde yaklaşık 50 öğrenci ve öğrencilere destek olan bazı akademisyenler, Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan akademisyenlere destek olmak amacıyla açıklama yapmak istedi. Öğrenciler, 'Hayır susturulamaz üniversite teslim olmaz' yazılı pankart açıp basın açıklaması yapmak isterken, çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi önlem aldı. Polis, izinsiz açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini belirterek öğrencilerin dağılmasını istedi. Karşı gelen öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. TOMA'dan, öğrenci grubuna su sıkılarak dağıtılmak istedi. Ardından 10 öğrenci gözaltına alındı.
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