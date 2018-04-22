(Görüntülü Haber) KOCAELİ ÖNCE OTOMOBİLE SONRA BARİYERLERE ÇARPTI 3 YARALI
22 Nisan 2018 Pazar 17:36
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