YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Başiskele'de kağıt deposunda başlayan ardından da kısa sürede rüzgarın etkisiyle yan tarafında bulunan gıda deposuna, daha sonra da bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Kocaeli'nde büyük yangın (3)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Başiskele'de kağıt deposunda başlayan ardından da kısa sürede rüzgarın etkisiyle yan tarafında bulunan gıda deposuna, daha sonra da bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçrayan yangın, ekiplerin...
29 Aralık 2017 Cuma 09:42
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