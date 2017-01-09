1 KİŞİ TUTUKLANDI Emniyet yetkilileri adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'sinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildiğini bildirdi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen S.K. serbest kalırken, R.Ö. ise tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı için keşif yapan bölücü terör örgütü üyesi 4 kişi ise mahkemeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı planı yapanlar adliyede (2)
1 KİŞİ TUTUKLANDI Emniyet yetkilileri adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'sinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildiğini bildirdi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...
09 Ocak 2017 Pazartesi 17:10
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