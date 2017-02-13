İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ polisinin, Mardin ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Polis takibe aldığı 2 kişiyi Mardin'de kırsala çıkarken yakalarken, 4 kişiyi ise Kocaeli'de yardım ve yataklık suçundan gözaltına aldı. 1'i kadın 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Kocaeli'deki terör operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyede
İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ polisinin, Mardin ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi...
13 Şubat 2017 Pazartesi 12:05
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.