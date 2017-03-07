(Görüntülü Haber) Kocaeli'de yolcu otobüsünde 100 kilo eroin ele geçirildi

Ergün AYAZ- Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolu İzmit geçişinde durdurduğu otobüste yaptığı aramada yaklaşık 100 kilo eroin ele geçirdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolu İzmit geçişinde yaptığı yol kontrolü sırasında İstanbul'a giden Z.D. yönetimindeki 01 CZC 77 plakalı otobüsü durdurdu. Araçta uyuşturucu olduğundan şüphelenilmesi üzerine yolcular başka bir otobüse bindirilerek İstanbul'a gönderildi. Otobüs, TEM yolu kenarında bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü bahçesine çekildi. Narkotik köpeği 'Milo' ile detaylı arama yapılırken, otobüsün bagajına yakın bir noktada yapılan gizli bölme içerisinde paketler halinde yaklaşık 100 kilo eroin ele geçirildi. Paketlerin üzerindeki mühürlerde kartal amblemi, 2015 mührü ve Arapça yazılar yazması dikkat çekti. Olayla ilgili otobüs sürücüsü Z.D. ile araçta görevli E.K. ve N.A. gözaltına alındı.