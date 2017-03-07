Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...
"Emekli Polis Müdürü olan babam, MAĞDUR edildi ! "
"Emekli Polis Müdürü olan babam,...

(Görüntülü Haber) Kocaeli'de yolcu otobüsünde 100 kilo eroin ele geçirildi

Ergün AYAZ- Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolu İzmit geçişinde durdurduğu otobüste yaptığı aramada yaklaşık 100 kilo eroin ele geçirdi. Kocaeli Emniyet...

Ergün AYAZ- Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolu İzmit geçişinde durdurduğu otobüste yaptığı aramada yaklaşık 100 kilo eroin ele geçirdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolu İzmit geçişinde yaptığı yol kontrolü sırasında İstanbul'a giden Z.D. yönetimindeki 01 CZC 77 plakalı otobüsü durdurdu. Araçta uyuşturucu olduğundan şüphelenilmesi üzerine yolcular başka bir otobüse bindirilerek İstanbul'a gönderildi. Otobüs, TEM yolu kenarında bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü bahçesine çekildi. Narkotik köpeği 'Milo' ile detaylı arama yapılırken, otobüsün bagajına yakın bir noktada yapılan gizli bölme içerisinde paketler halinde yaklaşık 100 kilo eroin ele geçirildi. Paketlerin üzerindeki mühürlerde kartal amblemi, 2015 mührü ve Arapça yazılar yazması dikkat çekti. Olayla ilgili otobüs sürücüsü Z.D. ile araçta görevli E.K. ve N.A. gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.