İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiası edilen 4 kişiyi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Çağlar Y., Hayal T., Benazir K. ve Seyfettin A. bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
(Görüntülü Haber)Kocaeli'de sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı
İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri...
13 Ocak 2017 Cuma 15:04
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