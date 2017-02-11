Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Huzur Operasyonu kapsamında polis ve jandarma ekipleri uygulama yaptı. Ülke genelinde yapılan Huzur Operasyonu kapsamında Kocaeli'nin tüm ilçelerinde de uygulama yapıldı. İzmit ile Kandıra arasındaki yolda ise İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak uygulama yaptı. Araçlar aranırken, jandarmanın 'Vira' isimli köpeği ile kontrollerde kullanıldı. Araçlarda bulunanların kimlikleri kontrol edildi.
(Görüntülü Haber) Kocaeli'de huzur operasyonu
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Huzur Operasyonu kapsamında polis ve jandarma ekipleri uygulama yaptı. Ülke genelinde yapılan Huzur Operasyonu kapsamında Kocaeli'nin tüm ilçelerinde de uygulama yapıldı. İzmit ile Kandıra...
11 Şubat 2017 Cumartesi 09:50
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