(Görüntülü Haber) Kocaeli'de hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptıktan sonra devrildi (3)

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde kum yüklü kum yüklü hafriyat kamyonu, işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza D-100 Karayolu Şirinyalı Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hasan Ata yönetimindeki 41 TL 673 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilidikten sonra karşı yönden gelen bir çimento fabrikasının işçilerini taşıyan Turgay Satır yönetimindeki 41 P 3136 plakalı işçi servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle işçi servisi minibüsü devrildi. Harfiyat kamyonundaki kum da yola saçıldı. Kazayı gören sürücüler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Kaza sonrası 2 şerit de ulaşıma kapatıldı. Kazada ilk belirlemelere göre, Celal Denli, Selçuk Öztürk, Selçuk Serdar, Ceyhun Acar, Emre Kara, Kemal Kes, Emrah Keleş, Turgay Satır, Hasan Ata ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 işçi daha yaralandı. Sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra bunları ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk etti. Kaza yapan araçlar yol kenarına çekildikten sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.