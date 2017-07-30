(Görüntülü Haber) Kocaeli'de hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptıktan sonra devrildi (1)
KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Şirinyalı Mevkii'nde kum yüklü hafriyat kamyonu işçileri taşıyan minibüsüne çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralananların olduğu belirtilirken çok sayıda ambulans sevk edildi.
30 Temmuz 2017 Pazar 10:10
KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Şirinyalı Mevkii'nde kum yüklü hafriyat kamyonu işçileri taşıyan minibüsüne çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralananların olduğu belirtilirken çok sayıda ambulans sevk edildi.
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