(Görüntülü Haber) Kocaeli'de FETÖ soruşturmasında 10 öğretmen adliyeye sevk edildi
KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 öğretmen adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması...
13 Şubat 2017 Pazartesi 12:06
KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 öğretmen adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen meslekten ihraç edilmiş ve açığa alınmış 10 öğretmeni gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 4'ü kadın 10 öğretmen adliyeye sevk edildi.
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