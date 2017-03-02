İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 öğretmen adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel okullarda görev yapan ve meslekten ihraç edilen 9 öğretmen gözaltına alındı. FETÖ/PDY'ye üye olmak, öğrenci yetiştirmek ve Bylock kullanmak suçlamaları ile gözaltına alınan 9 öğretmen emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Kocaeli'de FETÖ'den 9 öğretmen adliyeye sevk edildi
İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 öğretmen adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel okullarda görev yapan...
02 Mart 2017 Perşembe 12:10
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