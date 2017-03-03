Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 2 öğretmen adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Özel okullarda görev yapan, 15 Temmuz sonrası öğretmenlik lisansları iptal edilen 2 öğretmen gözaltına alındı. 2 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Kocaeli'de FETÖ'den 2 öğretmen adliyeye sevk edildi
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 2 öğretmen adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli...
03 Mart 2017 Cuma 17:06
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