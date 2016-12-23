(Görüntülü Haber) Kocaeli'de Bylock operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü...
23 Aralık 2016 Cuma 11:26
KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmeye devam ediyor. Özel sektörde çalıştıkları belirtilen 12 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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