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(Görüntülü Haber) Kızından öğrendiği ilkyardım bilgisi sayesinde hayat kurtardı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ADANA'da acil tıp teknisyeni olan kızından ilk yardım eğitimi alan 57 yaşındaki emekli işçi Bünyamin Dağlı, sulama kanalına boğulma tehlikesi geçiren bir genci sudan çıkartıp suni teneffüs ve kalp masajıyla...

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ADANA'da acil tıp teknisyeni olan kızından ilk yardım eğitimi alan 57 yaşındaki emekli işçi Bünyamin Dağlı, sulama kanalına boğulma tehlikesi geçiren bir genci sudan çıkartıp suni teneffüs ve kalp masajıyla yaşama döndürdü.

Merkez Sarıçam İlçesi'ne bağlı Yeni Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında 15 yaşlarında 2 genç, saat 16.00 sıralarında girdi. Akıntıla kapılan gençlerden biri kendi çabasıyla kıyıya çakmayı başarırken, diğeri sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen genci gören Bünyamin Dağlı, onu kurtarmak için hemen harekete geçti.  Kızı acil tıp teknisyeni olan Bünyamin Dağlı, kıyafetleriyle birlikte suya atlayarak genci baygın halde kanaldan çıkardı.

'KIZIMDAN ÖĞRENDİM'

Bilinci kapalı olan ve solunumu duran gence, kızından öğrendiği ilk yardım bilgisi ile müdahale eden Bünyamin Dağlı, suni teneffüs ve kalp masajı yaptı ve yaşama döndürdü. Çevredekilerin  ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Boğulmakta olan genci kurtarmak için hiç düşünmeden suya atlayan Bünyamin Dağlı, "Suda bir kişi vardı. Elbisemle suya atladım. Tek başıma çıkardım. Suni teneffüs yapmayı biliyordum, çünkü kızımdan ilk yardım eğitimi almıştım" dedi.

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