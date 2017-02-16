(Görüntülü Haber) Kızıltepe'de göçük meydana gelen kuyuda kalan kişiyi kurtarma çalışması sürüyor

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), () MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde dün boş bir alanda daha önce kazılan 70 metrelik derinliğinde kuyuda define ararken meydana gelen göçük altında kalan 28 yaşındaki Selman Kılıç'ın kurtarılması için 30 kişilik AFAD ekibinin yaptığı arama kurtarma çalışması sürüyor. Kızıltepe İlçesi'nin Koçhisar Mahallesi'nde define avcılarının define bulmak için kazdığı 70 metrelik derinliğinde 5 metre genişliğindeki kuyaya giren ve kuyuda meydana gelen göçük altında kalan 28 yaşındaki Selman Kılıç'ı kurtarmak için AFAD ve itfaiye erlerinin çalışmaları sürüyor. Kılıç'ın göçük altında kalmasının ardından olay yerine ilk olarak Kızıltepe Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları yetersiz kalınca Mardin ve Diyarbakır'daki AFAD ekiplerinden yardım istenildi. Kızıltepe giden Mardin ve Diyarbakır AFAD ekipleri dünden beri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makinalarıyla kuyunun etrafını genişleterek, kuyu dibine ulaşmaya çalışıyor.