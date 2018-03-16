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(Görüntülü Haber) Kızılırmak Nehri'ne atlayan gençler akıntıya kapılıp kayboldu

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak Nehri'ne atlayan Osman Ertekin (19) ve Büşra Şahin'i (15) arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Olay dün gece Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü'nde...

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak Nehri'ne atlayan Osman Ertekin (19) ve Büşra Şahin'i (15) arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Olay dün gece Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Çevredekilerin iddiasına göre Osman Ertekin ve Büşra Şahin, birlikte köprüden suya atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri geldi. Atladıkları yerden 50 metre ileride kayalıklara tutunan Ertekin ve Şahin, dakikalarca yardım çığlıkları atarak bekledi. Kızılırmak Nehri'nde akıntının fazla olması ve alanın karanlık olması nedeniyle gençler bir süre sonra gözden kayboldu, sesleri de gelmemeye başladı. Olay yerine Samsun Sualtı arama kurtarma ekipleri de sevk edildi. Saat 01.30 sıralarında son verilen arama çalışması saat 07.00'de tekrar başladı. Arama çalışmaları devam ediyor.

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