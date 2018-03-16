ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ Bafra ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde Osman Ertekin için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Dalgıçların su altında yaptıkları çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Ekiplerin nehir kıyısında yaptıkları çalışmalarda da olumlu bir sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarının yarın sabahtan itibaren devam edeceği belirtildi.
(Görüntülü Haber) Kızılırmak Nehri'ne atlayan gençler akıntıya kapılıp kayboldu (3)
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ Bafra ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde Osman Ertekin için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Dalgıçların su altında yaptıkları çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Ekiplerin...
16 Mart 2018 Cuma 20:09
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