Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te 24 yaşındaki kızı D.A. ile tartışan 48 yaşındaki İ.A. iddiaya göre bıçakla kendini yaraladı. Göğsünde kesikler oluşan İ.A. ameliyata alındı. Olay, İzmit Marina'da meydana geldi. İ.A. kızı D.A. ile sahilde buluştu. Baba ve kızı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, İ.A. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak kendini yaraladı. Göğsünde kesikler oluşan İ.A., kızı ile birlikte aracına binerek Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil müdahale edilen İ.A. ameliyata alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü Haber) Kızı ile tartışan baba kendini bıçakladı
Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te 24 yaşındaki kızı D.A. ile tartışan 48 yaşındaki İ.A. iddiaya göre bıçakla kendini yaraladı. Göğsünde kesikler oluşan İ.A. ameliyata alındı. Olay, İzmit Marina'da meydana geldi. İ.A....
18 Ocak 2017 Çarşamba 16:40
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