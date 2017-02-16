(Görüntülü Haber)Kız kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da iki grup arasında kız arkadaş konusunda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sille Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki Ahmet Kahraman, 3 yıl önce görüştüğü kız arkadaşına sosyal medya hesabından üzerinden mesajlar attı. 17 yaşındaki S.Y. kız arkadaşının rahatsız edildiğini belirterek, sosyal medya hesabındankarşılık vererek Kahraman ile küfürleşti. Kahraman ve S.Y., görüşmek üzere birbirlerine randevu verdi. Ahmet Kahraman, buluşma yerine arkadaşı 19 yaşındaki Eren Tunç ile S.Y. de kardeşi 16 yaşındaki Y.E.Y. ile birlikte geldi. İki grup arasındaki konuşma kısa sürede küfürleşmeye daha sonra da kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.E.Y. yanında getirdiği bıçakla Ahmet Kahraman'ı göğsünden, Eren Tunç'u da sağ bacağından bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan iki arkadaş, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eren Tunç'un ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliler S.Y. ve Y.E.Y.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilerin, "Neden bıçakladınız?" sorusuna, gülerek karşılık verdiler. Şüpheliler işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.