(Görüntülü Haber) Kız kaçırma kavgası: 1 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgaya ayırmak için polis havaya ateş açtı. Bir kişinin yaralandığı kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Olay, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma yüzünden erkek ve kızın tarafı arasında kavga çıktı. Tüfekle açılan ateşle bir kişi bacağından yaralanırken, kaçmaya çalışan bir kişi otomobiliyle elektrik direğine, bir başka sürücü ise virajı alamayarak minibüsüyle bir evin bahçe duvarına çarptı. Gelen polis ekibi havaya ateş açarak tarafları ayırdıktan sonra bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışanlardan 5 kişi gözaltına alındı.