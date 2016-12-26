(Görüntülü Haber) Kız arkadaşını pompalı tüfekle ile öldürüp, intihar etti (2)

'HEDİYE GETİRDİM' DEMİŞ Babaeski'de kız arkadaşı Sinem Kır'ı çalıştığı akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekli öldürüp, aynı silahla intihar eden Tolga Tunç'un, istasyona elinde bir kutu ile girerken görevlilere, "Sevgilime hediye getirdim" dediği öğrenildi. Bunun üzerine diğer çalışanlar dışarı çıktı, ikiliyi yalnız bıraktı. Daha sonra Tunç, tartıştığı Kır'ı yanında getirdiği hediye paketinden çıkardığı pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti. Savcı ve polis olay yeri incelemesinin ardından Tunç ile Kır'ın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği de aynı kutu içine koyarak emniyete götürdü. Kır'ın akaryakıt istasyonunda yaklaşık 20 gün önce çalışmaya başladığı belirtildi.