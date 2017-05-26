(Görüntülü Haber) Kırsalda süren en uzun operasyon; Kato'da 38'inci gününde sürüyor

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), () TÜRKİYE'de PKK'nın kuruluşundan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin, Türkiye sınırları içerisindeki kırsal alanda en uzun süreli operasyonu, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesinde 38'inci gününde sürüyor. Operasyonlar kapsamında ilk kez bu kadar fazla silah ve mühimmat ele geçirildi. Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda silahlı faaliyet yürüten teröristlerin etkisiz hale getirilerek kamp, sığınak ve mağaralarının kullanılamaz hale getirilmesi amacıyla 19 Nisan tarihinde başlatılan ve binlerce eğitimli komandonun katıldığı operasyon 38'inci gününde sürüyor. Mayıs ayı sonu olmasına karşın örgüte karşı, -10 derece soğuklarda mücadele eden komandolar, geceleri dağda konaklıyor, gündüz saatlerinde ise kaçmaya çalışan PKK'lıların izini sürüyor. Örgütün önemli geçiş güzergahlarından biri olan ve çok sayıda kamp, sığınak ve mağarasının bulunduğu Kato Dağı'nda, binlerce eğitimli komando, özel harekat polisi ve bölgeyi çok iyi bilen güvenlik korucularının katıldığı operasyon 38'inci gününde sürüyor. Zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı, operasyon kapsamında onlarca PKK'lı etkisiz hale getirilirken, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir çok PKK'lı da kendiliğinden teslim oldu. Kato Dağı eteklerinde komandoların yaptığı operasyonlar sırasında, bulunan kamp, sığınak ve mağaralar kullanılmaz hale getirilirken, buralarda çok sayıda ağır silah ve mühimmatlar da bulundu. Silah ve mühimmatlara el konulurken, bulunan yaşam maddeleri ise bulundukları yerde imha ediliyor. Yine operasyonlar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla onlarca kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlardan bir kişi önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. PKK'lılara karşı, aynı şartlarda mücadele eden komandolar, zorlu doğa şartlarına rağmen hareket kabiliyeti yüksek bir şekilde operasyonlarını sürdürüyor. Geceleri güvenli bölgelerde konuşlanan birlikler, gündüz saatlerinde ise kaçmaya çalışan PKK'lıların izini sürüyor. Sık sık asker değişimi yapılan Kato Dağı'nda, helikopterlerle geceleri sevkiyat yapıyor. Kato Dağı'ndaki stratejik noktalarda hakimiyet sağlayan komandolar, örgütün çok sayıda ağır silah, patlayıcı ve çok sayıda mühimmatını ele geçirdi. Örgütün lojistik kanallarını da kesen komandolar, kaçmaya çalışan silahlı PKK'lıları etkisiz hale getirmek amacıyla yeni stratejileri uyguluyor. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyon kapsamında şimdiye kadar doçka, sözde komutan düzeyindeki PKK'lıların kullandığı M-16, bixi, uçaksavar, kaleşnikof, Zagros, taşınabilir havan ve RPG-7, çeşitli markalardaki taşınabilen hafif roket ve bu silahlara ait mühimmat, örgütsel döküman, tıbbi malzeme, elekronik cihat, el yapımı patlayıca ve patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, yaşam malzemeleri ve giysiler ele geçirildi. Yine Türkiye'deki kırsal alanda düzenlenen operasyonda ilk kez bu kadar fazla silah, mühimmat ve malzeme ele geçilen operasyon 38'inci günde sürüyor.