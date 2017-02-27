(Görüntülü Haber) Kırpıntı kumaş deposunda yangın

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kırpıntı kumaşların bulunduğu depoda, belirlenemeyen nedenle çıkan ve güçlükle kontrol altına alınan yangında depo kullanılamaz hale geldi. Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan kırpıntı kumaş deposunda öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodan çalışanlar itfaiyeye haber verirken, kendi imkanlarıyla da alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede deponun çatısına kadar İtfaiye ekiplerinin gelerek müdahaleye başladığı yangın daha da büyüyerek çatının büyük bir bölümünü sardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında depo kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, başlatılan soruşturma da sürüyor.