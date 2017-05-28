(Görüntülü Haber) Kırmızı ışıkta kaza kameraya yansıdı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazası bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.
Osman Kavuncu Bulvarında ışık ihlali sonucu meydana gelen kaza, kırmızı ışıkta duran otomobilin araç kamerasına yansıdı. Saniye saniye çekilen kazada bir otomobil kırmızı ışıkta durmayınca yeşil ışıkta geçen otomobile çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazası bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.