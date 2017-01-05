(Görüntülü Haber) Kırmızı ışıkta geçen otomobil polis otosuna çarptı 3 yaralı
05 Ocak 2017 Perşembe 08:33
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