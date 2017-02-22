(Görüntülü Haber) Kırklareli'nin ilk FETÖ davasında yargılanan emir astsubayı: Komutanın angarya işlerini yapıyorum

KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinin yargılandığı davada, Astsubay Kemal Saatçi emir astsubaylığını yaptığı 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın angarya işlerini yaptığını söyleyerek, "Gerçek darbeci olsaydım şu an karşınızda olmazdım, kaçardım. Darbeden 3 gün sonra gözaltına alındım. İstediğim tek şey suç ve suçsuz iyi ayrılsın. 7 aydır çok masum insan içeride yatıyor" dedi. Yargılamanın 3'üncü gününde 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın emir astsubayı Kemal Saatçi, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Emrinde olduğu komutan ile geçmişten gelen herhangi bir bağının olmadığını söyleyen Astsubay Saatçi, "İlk buraya geldiğimde tanıdım, daha önce ismini dahi duymadım. 25 Temmuz gecesi olağan işlerim dışında herhangi bir bir emir veya görevlendirmem olmadı. Emrimde silahlı birlikler yok, sadece 2 askerim vardı. Bunlar da çaycı ve haberci. Bir kaymakamın sekreteri ne görev yapıyorsa ben de o statüdeydim. Tugay komutanına getirilen evrak ve bilgilerin içeriğine bakmadan ve bilmeden kendisine iletirim. O gece farklı emirler almadım, odasına girip çıktığımda da herhangi bir şüphe duymadım. Zaten bir emri almak 5 ila 10 saniyedir. O gece sadece basit olağan emirler aldım. Tabidir ki, ben komutanın angarya işlerini yapan biriyim" dedi. Astsubay Kemal Saatçi, 20 günlük izne ayrıldığını ve 15 Temmuz gecesi döndüğünde olaylardan haberi olmadığını öne sürerek, "Çok yorgun olduğum için istirahat ediyordum 23.00 sıralarında tugay komutanı aradı ve 'derhal Çorlu'ya gel ve beni al' dedi. Özellikle kendi aracımla gelmemi istedi. Ben de yola çıktım arada beni arıyor acele etmem gerektiğini söylüyordu. Ben de tam konumu bilmediğim için Watshap üzerinden bana konum atmasını istedim gittim ve aldım. Yolda sürekli telefonla ilgileniyor, arada konuşmalar yapıyordu. Bir ara konuşurken, 'sayın kaymakamım' dediği duydum. Komutanı saat 24.00 sıralarında aldım ve seri bir şekilde tugaya geldik. Daha sonra komutan odasında birlik komutanları ve şube müdürleri ile görüştü. Birlik komutanlarına KODKOT planı hazırlıkları yapılması emri verdiğini anladım. KODKOT'un tek anlamını bilirim içeriği hakkında da hiç bir bilgim yok. Komutan o gece sürekli odasındaydı arada sırada karargah içinde bi yerlere gidiyordu. Bana emir vererek KODKOT planı hazırlıklarını inceledi. Hatta incelerken yanında Binbaşı Servet Aslan da vardı. O gece Binbaşı Servet Aslan sık sık komutanın odasına geliyordu. Saat 04.00 sıralarında komutan Latif Çiçek'i aramamı ve bağlamamı istedi. Kısa süre sonra da Çiçek odasına girdi ve çıktı" dedi. "KOMUTAN BENİM YAKIN EMNİYETİMİ ALIN DEDİ" Lüleburgaz 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın emir Astsubayı Kemal Saatçi, sabaha karşı komutanın resmi kıyafetini giydiğini belirterek, "Saat 07.00 gibi nizamiye kapısında büyük kalabalık olduğunu öğrendik. O kalabalığın içindi savcının, emniyet müdürünün ve jandarma komutanının da olduğunu öğrendik. Komutan emir vererek, 'herhangi bir taşkınlık olmasın. Askerle siviller karşı karşıya gelmesin. Gerekli önlemleri alın. Benim yakın emniyetimi alın' dedi. Şener Yarbay, kalabalığa gidip geldi ve savcı, emniyet müdürü ve tugay komutanını gözaltına almaya geldiklerini söyledi. Makama uygun nezaket kuralları içerisinde olacağını söyledi. Şener Albay, 'askeri araçla gitmeyelim, gazeteciler ve göstericiler olabilir. Dikkat çekmeyelim' dedi ve sivil araç ayarladım. 15 Temmuz'un KODKOT planı olduğunu darbe için değil, vatan için, milletin yanında olacağını biliyordum. Gerçek darbeci olsaydım şu an karşınızda olmazdım, kaçardım. Darbeden 3 gün sonra gözaltına alındım. İstediğim tek şey suç ve suçsuz iyi ayrılsın. 7 aydır çok masum insan içeride yatıyor" dedi. 4 KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENİYOR Kırklareli 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık hakkında, 'Hükümete karşı silahlı isyan ve silahlı FETÖ terör örgütü üyesi olmak, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgütü kurma suçlarından da 5-10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.