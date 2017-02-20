(Görüntülü Haber) Kırklareli'nin ilk FETÖ Davası başladı

KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık, duruşma salonuna dönüştürülen Halk Eğitim Merkezi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Jandarma ekiplerince geniş önlemleri arasında salona alınan sanıkların kimlik tespitine başlandı. Kırklareli'de 15 Temmuz darbe girişimi ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Lüleburgaz İlçesi'ndeki 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Kırklareli adliye salonunun yetersiz olması nedeniyle sanıkların yargılanmaları için Halk Eğitim Merkezi'nde bir bölüm duruşma salonu haline getirildi. Duruşma için Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Binanın karşı sokağına TOMA aracı konuşlandırıldı. Sanıklar saat 10.00 sıralarında cezaevi ring araçlarıyla duruşmanın yapılacağı Halk Eğitim Merkezi'ne getirildi. Jandarma ekiplerince alınan geniş güvenlik önlemleri ardından tutuklu sanıklar elleri önden kelepçeli indirilerek binaya alındı. Tutuksuz sanıklar ise polis ekiplerince demir bariyerle kapatılan arama noktalarından isimleri kontrol edilerek içeri alındı. Duruşmanın yapılacağı bina girişinde de tutuksuz sanıklar ve avukatları polis ekiplerince X-Ray taramasından geçirilerek içeri alındı. 4 KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENİYOR Kırklareli 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık hakkında, 'Hükümete karşı silahlı isyan ve silahlı FETÖ terör örgütü üyesi olmak, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgütü kurma suçlarından da 5-10 yıl hapis cezası ile celandırılmaları istendi.