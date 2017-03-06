(Görüntülü Haber) Kırklareli'de tarihi eser operasyonu

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar İlçesi'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirtilen 107 parça tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar İlçesi'nin Aköğren ve Yenice köylerinde kaçak kazılarda elde edilen tarihi eserlerin kaçak defineciler tarafından satılacağını belirledi. Jandarma, daha önceden belirlediği şüpheliler, H.B., T.B. ve Y.S.'nin ev ve işyerlerine eşzamanlı operasyon düzenleyerek arama yaptı. Aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirtilen 6 bronz heykel, toplam 101 altın ve gümüş sikke, kolye ucu ve yüzük, 4 detektör ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden Y.S.'nin evindeki aramada tarihi eserleri sakladığı yatağının altında bulundu. Tarihi eserler Kırklareli Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.