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(Görüntülü Haber) Kırklareli'de FETÖ duruşmaları Halk Eğitim Merkezi'nde yapılacak

KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 38'i tutuklu 81 sanık, Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda pazartesi günü yargılanmaya başlanacak. Kırklareli'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen...

KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 38'i tutuklu 81 sanık, Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda pazartesi günü yargılanmaya başlanacak. Kırklareli'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında aralarında 65'inci Mekanize Piyade Tugay komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık hakkında dava açıldı. Kırklareli'de adliye salonunun yetersiz olması nedeniyle sanıkların yargılanmaları için Halk Eğitim Merkezi'nde duruşma salonu oluşturuldu. Sanıkların 10 Şubat pazartesi günü yargılanmalarına başlanacak salonda Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz,. Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yaltepe incelemelerde bulundu. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Lüleburgaz İlçesi'ndeki 65'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na yönelik yürütülen soruşturmadaki sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini ve yargılamanın pazartesi günü başlacağını söyledi. Yavuz, "Sanıklar, 'Hükümete karşı silahlı isyan ve silahlı FETÖ terör örgütü üyesi olmak, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet. Silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgütü kurma suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanacaklar" dedi.

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