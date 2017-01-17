(Görüntülü Haber) Kırıkkale'de zehirlenen güvercinler için inceleme

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'nin Hüseyin Kahya Parkı'nda önceki gün zehirli yem verilerek yüzlerce güvercin katledilirken, emniyet ve belediye birimleri tarafından inceleme başlatıldı. Güvercinlerin katledilmesine tepki gösterenler, Cumhuriyet Meydanı'nda hayvanlara yem atmak için seferber oldular. Güvercinlerin katledilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan mobesa kameraları incelenirken, suçluların ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Doğa Koruma Derneği olarak bu konudakı çalışmalarını sürdürüldüğünü ifade etti. Kuşların katledilmesine sebep olan kişi veya kişilerin bulunması için gerekenin yapıldığını belirten Başkan Saygılı, "Hüseyin Kahya Park'ında yaşanan bu olay bizleri ve vatandaşlarımızı derinden üzdü. Bizler de yaşanan olayın ardından parka gelerek kuşlarımızı yemledik. Bu kuşlar, parkımız yapıldığı tarihten itibaren yaklaşık 40 yıldır buradalar. İnşallah bir daha böyle üzücü olaylar yaşanmaz" dedi. ZEHİRLENEN GÜVERCİNLERE İLAÇ VERİLİP, KUSTURULDU Emniyet Müdürlüğü'nün çevrede bulunan tüm mobese kameraları inceleyip, olay saatinde kimlerin yem verdiğini belirlemeye çalıştığını kaydeden Başkan Mehmet Saygılı, "Olay duyulduktan sonra belediye veterinerlik işleri ekiplerimiz güvercinlere müdahale ederek, ilaç verip kusturmuşlar. Kusturulan kuşlar iyileştiler. İnşallah yaşanan olayda kötü bir niyet yoktur. Eğer varsa da cezasını çekeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Konu hakkında kesin bir şey söylemek için erken. Ancak zehirli buğday verilme hadisesi varsa, bunun gece saatlerinde yapıldığını söyleyebilirim. Çünkü gündüz böyle bir şeyin yapılmasına kimse müsaade etmez" diye konuştu. Hüseyin Kahya Park'ındaki güvercinlerin hem parkın, hem de şehrin bekçileri olduğunu anlatan Başkan Saygılı, "Hepimizin bu kuşlara sahip çıkması gerekir. Şehrimizde yaşayan en güzel hayvanlar şüphe yok ki güvercinlerdir. Bu kuşların hiç kimse zararı yoktur. Kırıkkale halkından aksi yönde bir davranış beklemiyorum " diye konuştu.