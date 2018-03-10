(Görüntülü Haber) Kırıkkale'de silahlı kavga: 2 ölü
KIRIKKALE'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Selim Özer Mahallesi 2355 Sokak'ta meydana geldi. E.B., pompalı tüfeğini de yanına alarak T.D. ile N.N.E.'nin oturduğu eve...
10 Mart 2018 Cumartesi 08:56
KIRIKKALE'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Selim Özer Mahallesi 2355 Sokak'ta meydana geldi. E.B., pompalı tüfeğini de yanına alarak T.D. ile N.N.E.'nin oturduğu eve giderek alacaklarını istedi. Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.B. tüfekle T.D. ve N.N.E.'ye ateş ederek öldürdü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. T.D. ve N.N.E.'nin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan E.B., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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