KIRIKKALE'de, 5 katlı apartmanın 4'üncü katında üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, büyümeden söndürüldü. Dün gece Yahşihan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden öğrenciler, apartmandan ayrılarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Mahallede paniğe neden olan yangın, hasara yol açtı. Bu arada yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine zehirlenmemeleri için ayran dağıtıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Kırıkkale'de öğrencilerin kaldığı dairede yangın
KIRIKKALE'de, 5 katlı apartmanın 4'üncü katında üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, büyümeden söndürüldü. Dün gece Yahşihan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi'ndeki...
20 Nisan 2018 Cuma 10:35
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