(Görüntülü Haber) Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda 15 kişi tutuklandı
KIRIKKALE Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PYD yapılanması kapsamında kapatılan okulların hissedarlarına yönelik operasyon sonucu...
10 Ocak 2017 Salı 08:44
KIRIKKALE Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PYD yapılanması kapsamında kapatılan okulların hissedarlarına yönelik operasyon sonucu gözaltına alınan 15 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Üç günlük sorgu sonunda sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ/PYD'ye yönelik yapılan soruşturma kapsamında örgütün Kırıkkale'deki okullarının 15 hissedarı sevk edildikleri Adliye'de mahkemece suçlu görüldü. Zanlılar T.K., H.Ç., E.Ü., M.S.D., H.İ., O.A., Ş.Ö., I.S., R.K., E.O., S.Ö., İ.K., R.K., E.D ve S.Ö tutuklanıp, Kırıkkale'ye bağlı Keskin Kapalı T Tipi Cezaevi'ne konuldu.
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