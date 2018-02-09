Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır
TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası...
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist ölürüldü
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist...
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne bir Türk getirildi
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı...

(Görüntülü Haber) Kırık camdan girip yaralı sürücüyü kurtardı

BALIKESİR'de şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü Murat Karaaslan'a (38), kadın sağlık görevlisi sol arka kapının camından girerek ilk müdahalede bulundu. Yaralı, diğer görevlilerin de yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye...

BALIKESİR'de şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü Murat Karaaslan'a (38), kadın sağlık görevlisi sol arka kapının camından girerek ilk müdahalede bulundu. Yaralı, diğer görevlilerin de yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gökçeyazı Mahallesi'nde Murat Karaaslan, yönetimindeki 42 AIG 28 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan araç, takla atarak yaklaşık 2 metrelik şarampole devrilip yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler, otomobilin yanına koştu. Araç içerisinde sıkışan Karaaslan'ı konuşturup sakinleştirmeye çalışan sürücüler, 112 Acil ekiplerine haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil ekibinde görevli kadın personel, yan dönen aracın kırılan sol arka kapı camından içeri girerek, yaralı Murat Karaaslan’a ilk müdahaleyi yaptı. Diğer görevliler ve çevrede bulunan vatandaşlar da yan duran aracı devrilmemesi için tuttu. Karaaslan, görevliler ve vatandaşlar tarafından sürücü kapısının camından çıkarılarak sedyeye konuldu. Karaaslan, ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Murat Karaaslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314