KAPTAN PİLOTUN KUZENİ: BABASINA KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİK Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Uluslararası Manas Havaalanı’na inerken düşen ACT Havayolları’na ait kargo uçağının kaptan pilotu emekli Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı’nın Yenişehir’de yaşayan amcasının oğlu Tamer Dirancı, kaza haberini telefonla aldıklarını söyledi. Tamer Dirancı, “Bize, yerel saat 05.50'de uçağın düştüğü söylendi. Haberi aldığımızda çok üzüldük. Bununla ilgili ACT şirketinin açıklamasını bekliyoruz. İbrahim, evli ve bir çocuğu vardı. Babası kalbinden rahatsız olduğu için sadece kaza olduğunu söyledik. Detaylı açıklamayı ilgililerden bilgi aldığımızda yapacağız” dedi.
(Görüntülü Haber) Kırgızistan’da düşen uçağın ateşi Bursa’yı yaktı (2)
KAPTAN PİLOTUN KUZENİ: BABASINA KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİK Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Uluslararası Manas Havaalanı’na inerken düşen ACT Havayolları’na ait kargo uçağının kaptan pilotu emekli Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan...
16 Ocak 2017 Pazartesi 15:41
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