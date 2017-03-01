(Görüntülü Haber) Kırgız kadın sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde Kırgız 34 yaşındaki Aıgul Nurbek, alkol alırken tartıştığı sevgilisi 31 yaşındaki Salim Sarıkaya'yı kalbi ve göğüs altından olmak üzere 3 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Olay, saat 02.15 sıralarında meydana geldi. Manavgat'ta oturan Salim Sarıkaya, sevgilisi Kırgızistan uyruklu Aıgul Nurbek ile gece yarısı, akrabası M.K'nın Sanayi Sitesi'ndeki dükkânında buluştu. Burada bir süre sohbet eden ve iddiaya göre alkol alan Sarıkaya ile Nurbek arasında tartışma çıktı. Hızla büyüyen tartışma, dükkânın yakınında bulunan cami bahçesinde devam etti. Bu sırada yanında bulunan bıçağı çıkartan Aıgul Nurbek, Sarıkaya'yı kalbi, göğüs altı ve kolundan bıçakladı. Sarıkaya, o sırada yanlarında bulunan M.K'nın çağırdığı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sarıkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Aıgul Nurbek'ı gözaltına alırken, Sarıkaya'nın akrabası M.K. ifadesine başvurulmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaynak ustası Sarıkaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Manavgat Sarıcalar Mezarlığı'na götürüldü.