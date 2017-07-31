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(Görüntülü Haber)Kimyasal madde dolu varil patladı, 1 işçi yaralandı

KAYSERİ'de bir karoser fabrikasında, kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu 1 işçi ağır yaralandı. İncesu İlçesi Süksün Mahallesi Kayseri-Ankara karayolu 20'nci kilometresindeki karoser fabrikasında sabah mesaiye gelen işçiler çalışırken,...

KAYSERİ'de bir karoser fabrikasında, kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu 1 işçi ağır yaralandı. İncesu İlçesi Süksün Mahallesi Kayseri-Ankara karayolu 20'nci kilometresindeki karoser fabrikasında sabah mesaiye gelen işçiler çalışırken, içinde kimyasal madde bulunan 1 metal varil, bilinmeyen bir nedenle patladı. Bu sırada, varilin yanında bulunan işçilerden 33 yaşındaki Salim Tiryaki ağır yaralandı. Yaralı işçi, sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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