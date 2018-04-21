(Görüntülü Haber) Kimliğini kaybedince kabus yaşadı, şaka gibi tazminat kazandı

KANADA'da çalışan Erkan Günaydın, 2007 yılında tatil için geldiği Ankara'da kaybettiği nüfus cüzdanı dolandırıcıların eline geçince, başına gelmeyen kalmadı. 7 yıl sonra geldiği Türkiye'de dolandırıcılıktan hakkında kesinleşen 2 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklanıp, bir hafta cezaevinde kalan, ardından yapılan yargılamada beraat eden Günaydın, hazine aleyhine 13 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, Günaydın'a cezaevinde kaldığı 7 gün için manevi olarak 400 TL, Kanada'ya dönemediği için yanan dönüş uçak bileti için o günkü kurdan bin 360 TL ve oradaki iş kaybı için 200 TL tazminat ödenmesine hükmetti. Merkez Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan, ailesi burada oturan Erkan Günaydın (33), yıllar önce gittiği Kanada'da inşaat sektöründe çalışmaya başladı. Evli ve 2 çocuk babası Günaydın, 2007 yılında tatil için geldiği Ankara'da nüfus cüzdanını kaybedince hemen yenisini çıkartıp Kanada'ya geri döndü. Günaydın'ın nüfus cüzdanını ele geçiren dolandırıcılar, adına çıkardıkları telefon hattı üzerinden bir başkasının hesabına telefon bankacılığı aracılığı ile çeşitli tarihlerde girip, toplam 8 bin lirayı başka hesaplara aktardı. Şikayetin ardından Erkan Günaydın hakkında Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılıp, yakalanması için karar çıkartıldı. Günaydın, 2010 yılında tatil için geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınıp ifade vermek için Bakırköy Adliyesi'ne getirilince, hakkında dava açıldığını öğrendi. Savunmasını yapıp, ailesinin Bursa'daki adresini veren Günaydın, tatil sonrası Kanada'ya döndü. 7 GÜN CEZAEVİNDE YATTI BERAAT ETTİ Erkan Günaydın, gıyabında yapılan yargılama sonrası hakkında kesinleşen 2 yıl hapis cezasından habersiz 2014 yılında Bursa'ya gelince yakalanıp, cezaevine kondu. Günaydın, avukatı İbrahim Halil Özçayçı aracılığı ile karar tebligatının Bursa'daki ailesine değil, İstanbul'daki eski adresinde muhtara yapılması nedeniyle Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme infazı durdurunca Günaydın, 7 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Günaydın, cezaevinde bulunduğu için dönüş için aldığı biletin süresi geçince yeni uçak bileti alarak Kanada'ya döndü. Daha sonra Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nin de tebligatın usulsüz yapılması nedeniyle kararı bozmasının ardından Ankara 10'nucu Asliye Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanan Günaydın bu kez beraat etti. Olayın peşini bırakmayan Erkan Günaydın, avukatı aracılığı ile haksız yere cezaevinde kaldığı süre ve Kanada'da yaşayan işleri nedeniyle Bursa'da, hazine aleyhine toplam 13 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Bursa 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Günaydın'a cezaevinde kaldığı bir hafta süre içinde psikolojisi bozulduğu için 400 TL manevi tazminat, Kanada'daki iş kaybı için de 200 TL maddi tazminat ve yanan sadece dönüş biletinin o günkü kur üzerinden bedeli olan bin 360 TL ödemesine karar verdi. Verilen bu kararı yetersiz bulan Erkan Günaydın’ın avukatı Halil İbrahim Özçaycı, Bölge İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı itirazdan da sonuç alamayınca karar kesinleşti.