(Görüntülü Haber) 'Kimliğim yok' dedi, cezaevi firarisi çıktı
KAHRAMANMARAŞ'ta plakasız motosikletle kaçarken yakalanıp, polislere kimliği olmadığını söyleyen Ahmet E. (27), parmak izi sonucu cezaevi firarisi ve gasp suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenince gözaltına...
08 Mart 2018 Perşembe 17:22
KAHRAMANMARAŞ'ta plakasız motosikletle kaçarken yakalanıp, polislere kimliği olmadığını söyleyen Ahmet E. (27), parmak izi sonucu cezaevi firarisi ve gasp suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenince gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Şazibey Mahallesi'nde hareket halindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, yapılan takip sonucu yakalandı. Kimliğinin olmadığını söylediği polisler tarafından emniyete götürülen şüpheliden parmak izi alındı. Parmak iziyle kimliği belirlenen Ahmet E.'nin 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu, gasp suçundan 14 yıl 7 kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve aynı zamanda da Niğde Açık Cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Ahmet E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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