Tük jetlerinin bombaladığı Öcalan'ın resmi görüntülendi Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Afrin kentine bağlı Sahra ile Bülbül arasındaki kırsal alanda 31 Ocak'ta Türk Hava Kuvvetleri jetlerinin bombardımanıyla imha edilen beton bölüme boyayla yapılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi görüntülendi. Darmık Dağı'nın arka tarafında düşen alandaki imha edilen Öcalan resminin harabeye döndüğü görüldü.
(Görüntülü Haber) Kilis Tük jetlerinin bombaladığı Öcalan'ın resmi görüntülendi
Tük jetlerinin bombaladığı Öcalan'ın resmi görüntülendi Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Afrin kentine bağlı Sahra ile Bülbül arasındaki kırsal alanda 31 Ocak'ta Türk Hava Kuvvetleri jetlerinin bombardımanıyla imha edilen...
22 Şubat 2018 Perşembe 17:26
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