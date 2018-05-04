Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kurulan MOBESE kameralarına trafik kazaları da yansıdı. Kentin değişik bölgelerindeki kameralara yansıyan kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle ya da kavşaklarda dönüşler sırasında meydana geldiği görüldü. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.
(Görüntülü Haber) Kilis'teki kazalar, MOBESE kameralarında
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olmak ve erken müdahale...
04 Mayıs 2018 Cuma 15:12
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.