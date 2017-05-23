(Görüntülü Haber) Kilis'te şüpheli çanta paniği

KİLİS'te, bir banka bırakılan çanta, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan asma yaprakları çıktı.



Olay, akşam saatlerinde Paşa Hamamı Çarşısı'nda meydana geldi. Yol kenarındaki bankta çanta görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, güvenlik şeridiyle çevirdikleri bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra çağrılan bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilen çanta kontrollü şekilde patlatıldı. Çantadan asma yaprakları çıkarken, çevredekiler rahat nefes aldı.