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(Görüntülü Haber) Kilis'te işyeri yangını

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)KİLİS'te, bir işyerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, sabah erken saatlerde Çevreyolu üzerinde bulunan Hüseyin Tamer Summak'a ait inşaat malzemesi satan işyerinde meydana geldi. İşyerinden...

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)KİLİS'te, bir işyerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, sabah erken saatlerde Çevreyolu üzerinde bulunan Hüseyin Tamer Summak'a ait inşaat malzemesi satan işyerinde meydana geldi. İşyerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İnşaat malzemesi bulunan işyerindeki yangına müdahale sırasında yoğun dumandan bazı itfaiye erleri de etkilendi. İşyerinin yanında bulunan bir ağıldaki küçükbaş hayvanların da tahliye edildiği yangın bir saatlik çalışmayla söndürüldü. İşyerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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