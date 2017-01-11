(Görüntülü Haber) Kilis'te fünyeyle patlatılan şüpheli poşetten çöp çıktı
KİLİS'te, Devlet Hastanesi yakınına bırakılan ve polis tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan poşetten çöp çıktı. Çevre yolunda bulunan Kilis Devlet Hastanesi'nin eski acil girişi yakınlarında şüpheli poşet görenler,...
11 Ocak 2017 Çarşamba 17:11
KİLİS'te, Devlet Hastanesi yakınına bırakılan ve polis tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan poşetten çöp çıktı. Çevre yolunda bulunan Kilis Devlet Hastanesi'nin eski acil girişi yakınlarında şüpheli poşet görenler, içerisinde bomba olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak vatandaşları uzaklaştırdı. Ekiplerin bilgi verdiği bomba imha uzmanları şüpheli poşete fünye yerleştirip kontrollü şekilde patlattı. Poşetten çöp çıktı ve çevredekiler rahat nefes aldı. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan yol ise yeniden ulaşıma açıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.