(Görüntülü Haber) Kilis'te fünyeyle patlatılan şüpheli poşetten çöp çıktı

KİLİS'te, Devlet Hastanesi yakınına bırakılan ve polis tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan poşetten çöp çıktı. Çevre yolunda bulunan Kilis Devlet Hastanesi'nin eski acil girişi yakınlarında şüpheli poşet görenler, içerisinde bomba olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak vatandaşları uzaklaştırdı. Ekiplerin bilgi verdiği bomba imha uzmanları şüpheli poşete fünye yerleştirip kontrollü şekilde patlattı. Poşetten çöp çıktı ve çevredekiler rahat nefes aldı. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan yol ise yeniden ulaşıma açıldı.