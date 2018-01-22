(Görüntülü Haber) Kilis'te Ekrem Çetin Mahallesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü yakınına 1 roket düştü
22 Ocak 2018 Pazartesi 15:39
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