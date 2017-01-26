(Görüntülü Haber) Kilis'te ByLock kullanan 9 asker tutuklandı
KİLİS'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 9 asker tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na...
26 Ocak 2017 Perşembe 22:31
KİLİS'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 9 asker tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 9 asker, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, gündüz saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.