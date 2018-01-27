KİLİS - SINIRA ASKER SEVKİYATI DEVAM EDİYOR
(Görüntülü Haber) KİLİS - SINIRA ASKER SEVKİYATI DEVAM EDİYOR
KİLİS - SINIRA ASKER SEVKİYATI DEVAM EDİYOR
27 Ocak 2018 Cumartesi 16:48
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