(Görüntülü Haber) Kilis'e askeri araç sevkiyatı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'ye komşu Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı. Harekatın 127 gündür sürdüğü El Bab bölgesinde görev alacağı belirtilen askeri araçları taşıyan...
28 Aralık 2016 Çarşamba 10:07
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'ye komşu Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı. Harekatın 127 gündür sürdüğü El Bab bölgesinde görev alacağı belirtilen askeri araçları taşıyan konvoy sabah saatlerinde Kilis'e ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin El Bab bölgesinde konuşlandırılmak üzere Elbeyli İlçesi'ne hareket etti.
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